Serie A, Benevento-Sampdoria 1-1: apre Caprari, la pareggia Keita Balde a 10? dalla fine (Di domenica 7 febbraio 2021) È 1-1 al triplice fischio tra Benevento e Sampdoria.Allo stadio "Ciro Vigorito" si dividono la posta in palio Ranieri e Pippo Inzaghi. Dopo un primo tempo ricco di occasioni ma avaro di reti, la seconda frazione di gioco regala emozioni e gol. Ad aprire le marcature la realizzazione di Gianluca Caprari che al 55' da posizione defilata ha trafitto Audero, il definitivo pareggio blucerchiato porta la firma di Keita Balde che da posizione ravvicinata ha insaccato l'1-1 su assist dalla fascia mancina di Damsgaard.

