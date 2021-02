Secondo Dagospia Aurora avrebbe diffidato Uomini e Donne: arriveranno delle scuse? (Di domenica 7 febbraio 2021) Quello che ci si aspetta, in tutta onestà, è che dallo studio di Uomini e Donne arrivino delle scuse per Aurora. Abbiamo detto più volte, che la signora, in qualche modo, era anche colpevole di questo processo iniziato già da mesi, visto che, sin dalle prime avvisaglie, avrebbe dovuto raccogliere le sue cose e lasciare gli studi del programma di Canale 5. Contro di lei infatti, si stava giocando un gioco al massacro. Ciò non giustifica ovviamente il fatto che si sia arrivati anche a delle accuse pesanti, come quelle lanciate da Giancarlo, un caso che da molti è stato definito revenge porn. E la cosa ben più grave delle parole di Giancarlo, già vergognose, è stato l’atteggiamento di chi in quello studio non ha detto una sola parola, anzi. Nessuno si è ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 7 febbraio 2021) Quello che ci si aspetta, in tutta onestà, è che dallo studio diarrivinoper. Abbiamo detto più volte, che la signora, in qualche modo, era anche colpevole di questo processo iniziato già da mesi, visto che, sin dalle prime avvisaglie,dovuto raccogliere le sue cose e lasciare gli studi del programma di Canale 5. Contro di lei infatti, si stava giocando un gioco al massacro. Ciò non giustifica ovviamente il fatto che si sia arrivati anche aaccuse pesanti, come quelle lanciate da Giancarlo, un caso che da molti è stato definito revenge porn. E la cosa ben più graveparole di Giancarlo, già vergognose, è stato l’atteggiamento di chi in quello studio non ha detto una sola parola, anzi. Nessuno si è ...

MonelloUn : DAgospia 'L’ALDISSIMA PAGA LE SUE ULTIME ESTERNAZIONI SU LAURA PAUSINI (“IL COMPAGNO LA RIEMPIE DI BOTTE”) E SU ADR… - verdini71 : @_DAGOSPIA_ Secondo me la rimandano in America - Lulu79955474 : RT @LeonardoPanetta: All’Inps hanno sbagliato i rendiconti per ottenere i fondi europei per la cassa integrazione. 6 miliardi in più del do… - avatar1dory : RT @LeonardoPanetta: All’Inps hanno sbagliato i rendiconti per ottenere i fondi europei per la cassa integrazione. 6 miliardi in più del do… - MagriGianluigi : IL FATTONE NON COSTITUISCE REATO - SECONDO LA CASSAZIONE E' LECITO FUMARSI UNA CANNETTA AL VOLANTE -

Ultime Notizie dalla rete : Secondo Dagospia GFVip, bufera Stefano Bettarini: 'Mediaset lo diffida, Alfonso Signorini pronto a querelarlo'

diffidato da e a rischio querela da parte di ? A riportare l'indiscrezione è Dagospia secondo cui Mediaset avrebbe ritenuto le accuse dell'ex concorrente del lesive e diffamatorie non solo verso il reality ma anche verso l'editore e il conduttore. Signorini che sarebbe pronto ...

Stefano Bettarini diffidato da Mediaset?/ Lui: 'Non ho paura, statene certi!'

Stando a quanto fa sapere Dagospia, l'azienda avrebbe deciso di agire contro l'ex gieffino dopo le ... ha twittato: 'Se la linea è questa secondo me un mio ex coinquilino sarà il prossimo nel mirino e ...

L'ultimo disastro di Tridico: a rischio i soldi di Bruxelles ilGiornale.it Alfonso Signorini e Mediaset diffidano un gieffino: ora basta

Guai in vista per un ex gieffino: Stefano Bettarini è stato diffidato e querelato da Mediaset e da Alfonso Signorini, i dettagli ...

Salvo Veneziano querelato da Alfonso Signorini? Quello che si sa

Proprio ieri, come un fulmine a ciel sereno, il sito Dagospia ha riportato che Mediaset avrebbe diffidato Stefano Bettarini per le sue dichiarazioni ...

diffidato da e a rischio querela da parte di ? A riportare l'indiscrezione ècui Mediaset avrebbe ritenuto le accuse dell'ex concorrente del lesive e diffamatorie non solo verso il reality ma anche verso l'editore e il conduttore. Signorini che sarebbe pronto ...Stando a quanto fa sapere, l'azienda avrebbe deciso di agire contro l'ex gieffino dopo le ... ha twittato: 'Se la linea è questame un mio ex coinquilino sarà il prossimo nel mirino e ...Guai in vista per un ex gieffino: Stefano Bettarini è stato diffidato e querelato da Mediaset e da Alfonso Signorini, i dettagli ...Proprio ieri, come un fulmine a ciel sereno, il sito Dagospia ha riportato che Mediaset avrebbe diffidato Stefano Bettarini per le sue dichiarazioni ...