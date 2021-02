Salto con gli sci femminile | Sara Takanashi fa doppietta a Hinzenbach davanti a Kriznar e Opseth 19ma Lara Malsiner

Leggi su oasport

(Di domenica 7 febbraio 2021)si conferma regina di, bissando il successo di ieri e portando a casa l’ottava vittoria individuale assoluta sul Normal Hill dell’Alta Austria. La fuoriclasse giapponese, vincitrice in passato di quattro Sfere di Cristallo, ha raggiunto così quota 59 affermazioni complessive nella Coppa del Mondo dicon gli scirilanciandosi prepotentemente nella lotta per la leadership in classifica generale. Il podio odierno è stato completato dalla slovena Nika(alla terza top3 consecutiva del weekend) e dalla norvegese Silje(secondo podio di fila), rispettivamente seconda e terza classificata a 3.1 e 10.6 punti di ritardo dalla vetta., capace di stampare il miglior punteggio in tutte e tre le serie ...