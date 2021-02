Pomeriggio 5 | la verità di Barbara D’Urso sulla relazione con Memo Remigi

(Di domenica 7 febbraio 2021) Arriva secca la risposta dicheloroavuta in passato svela la propria: ecco cosa ha detto la regina del gossip alle telecamere di5. Hanno fatto molto discutere le parole che negli ultimi giorniha rilasciato per una sua intervista a DiPiù tv L'articolo proviene da Leggilo.org.

acercvtini : RT @hugmenaliii: Mi lamento tanto dei mille impegni di Michele ma la verità è che questa domenica pomeriggio è un po’ vuotina senza di lui?? - hugmenaliii : Mi lamento tanto dei mille impegni di Michele ma la verità è che questa domenica pomeriggio è un po’ vuotina senza di lui?? - IgnOrtEsc : RT @Michele92921511: Non sopporto le mezze misure... Le mezze verità...e le mezze parole...di conseguenza odio.,.le mezze persone. Buon pom… - DELIA49124753 : @Isideeeee Verità... Una parola Infinite interpretazioni... Buon pomeriggio a te?? - GemmitiMoreno : è una triste verità . Grazie, buon pomeriggio a te . ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio verità

Molise Web

...con 'La Poliziotta e la Galeotta' insieme a Viviana Bazzani e il sabato'... 'Confermo che è l'assoluta! È dall'estate 2014 che non ho rapporti con un uomo . Attualmente ...... raccontando come ella avesse trascorso ilnel bosco e quali creature avesse incontrato ... Esattamente come accade per la persona umana." scrive James Hillman La tristeè che la vera ...