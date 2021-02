Panatta | ' Jannik | maturità e lampi di genio | Lui e Berrettini prima o poi vinceranno uno Slam'

Gazzetta_it : #Panatta: 'Jannik #Sinner maturità e lampi di genio, Lui e #Berrettini prima o poi vinceranno uno #Slam '… -

Ultime Notizie dalla rete : Panatta Jannik

La Gazzetta dello Sport

Quanti anni abbiamo passato ad arrovellarci con la stessa domanda: quando succederà di nuovo? Quando un nuovoilluminerà il nostro orizzonte tennistico e ci riporterà in vetta a uno Slam, come accadde nel magico 1976 di Parigi? Attivati a solo 1,99 al mese per sempre anziché 5,99 ! Cosa include: Ogni ...Il torneo 250 ha visto il ritorno di una finale tutta italiana dopo 33 anni (Nargiso - Claudioa Firenze nel 1988). ProtagonistiSinner e Stefano Travaglia. Nella giornata di venerdì 5 ...Il canadese non supera il complesso delle finali e racimola appena cinque giochi. Per il britannico invece grande festa per il primo trofeo e il nuovo best ranking (27) ...Si torna a giocare all’Australian Open. Dopo la stagione di tennis dimezzata del 2020, causa pandemia, il primo Slam di quest’anno parte tra le mille incognite provocate dall’emergenza sanitaria e con ...