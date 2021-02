Obama da Fazio | l’ex presidente a Che Tempo che fa “Un sogno”

IOdonna : Barack Obama ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” - Adnkronos : #Obama oggi a #chetempochefa, #Fazio: 'Sogno si realizza' - Mirko04129539 : RT @Adnkronos: #Obama oggi a #chetempochefa, #Fazio: 'Sogno si realizza' - CxFrancesca : RT @Adnkronos: #Obama oggi a #chetempochefa, #Fazio: 'Sogno si realizza' - Pierpaolorusso8 : RT @Adnkronos: #Obama oggi a #chetempochefa, #Fazio: 'Sogno si realizza' -

Ultime Notizie dalla rete : Obama Fazio

... Fabiointervisterà l'ex Presidente degli Stati Uniti d'America, Barack. Ma molti altri sono gli ospiti cheintervisterà. Ecco, per voi, quali sono. Gli ospiti di 'Che tempo che fa'...Torna stasera in Tv l'appuntamento con il programma condotto da Fabioe Luciana Littizzetto . ... Ospite il 44 Presidente degli Stati Uniti Barackper un'intervista esclusiva in tv in Italia,...Da Fabio Fazio a Che Tempo che Fa un ospite d'eccezione Renato Pozzetto in studio per presentare il primo film drammatico della sua carriera ...ASCOLTI TV, OBAMA DA FAZIO/ Colpaccio della Rai: l'ex presidente Usa sarà intervistato questa sera da Fabio Fazio ...