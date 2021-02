Napoli sconfitto al Ferraris, è notte fonda (Di domenica 7 febbraio 2021) di Diego Pantani II Napoli va a Genova per giocare contro i rossoblù privo di due elementi quali Ghoulam e Koulibaly colpiti dal covid. II primo ad andare alla conclusione è Lozano al 4’pt che prova una conclusione da fuori, ma Perin si lancia e mette il pallone in calcio d’angolo. All’11pt alla prima occasione a passare è il Genoa, che sfrutta uno svarione difensivo azzurro con Demme che effettua un retropassaggio per Maksimovic il quale viene intercettato da Pandev che, con destrezza, segna la rete del vantaggio genoano. Al 24’pt il Napoli ha una grossissima opportunità di pareggiare con Petagna, ma il suo colpo di testa, su cross di Mario Rui dalla sinistra, si infrange contro la traversa. Al 26’pt il Genoa raddoppia dopo un’azione corale composta da ventuno passaggi riusciti conclusa da Zayc che serve in area Pandev, che realizza la doppietta ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 febbraio 2021) di Diego Pantani IIva a Genova per giocare contro i rossoblù privo di due elementi quali Ghoulam e Koulibaly colpiti dal covid. II primo ad andare alla conclusione è Lozano al 4’pt che prova una conclusione da fuori, ma Perin si lancia e mette il pallone in calcio d’angolo. All’11pt alla prima occasione a passare è il Genoa, che sfrutta uno svarione difensivo azzurro con Demme che effettua un retropassaggio per Maksimovic il quale viene intercettato da Pandev che, con destrezza, segna la rete del vantaggio genoano. Al 24’pt ilha una grossissima opportunità di pareggiare con Petagna, ma il suo colpo di testa, su cross di Mario Rui dalla sinistra, si infrange contro la traversa. Al 26’pt il Genoa raddoppia dopo un’azione corale composta da ventuno passaggi riusciti conclusa da Zayc che serve in area Pandev, che realizza la doppietta ...

