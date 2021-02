Juric: «La sconfitta è meritata. Lasagna e Kalinic insieme non hanno funzionato» (Di domenica 7 febbraio 2021) Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Udinese. Le sue parole Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta contro l’Udinese. Le sue parole. «Sono sicuramente deluso. Il primo tempo è stato davvero brutto, non abbiamo retto su nulla, duelli, seconde palle, fisicità. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene fino al loro gol che è nato da una nostra ingenuità. abbiamo giocato come sappiamo e avuto occasioni. La sconfitta è meritata anche se è arrivata in un momento nel quale dominavamo». Lasagna E Kalinic insieme – «Non è andata bene. Devo capire Kevin cosa preferisce. Deve diventare completo, attaccare la profondità ma ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Ivan, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lacontro l’Udinese. Le sue parole Ivan, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo lacontro l’Udinese. Le sue parole. «Sono sicuramente deluso. Il primo tempo è stato davvero brutto, non abbiamo retto su nulla, duelli, seconde palle, fisicità. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene fino al loro gol che è nato da una nostra ingenuità. abbiamo giocato come sappiamo e avuto occasioni. Laanche se è arrivata in un momento nel quale dominavamo».– «Non è andata bene. Devo capire Kevin cosa preferisce. Deve diventare completo, attaccare la profondità ma ...

Juric 5,5 : sconfitta pesante per la compagine veneta. I cambi non riescono a cambiare risultato al match.

Discorso diverso per il Verona che, dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, colleziona il ... Dalla panchina veneta, Juric chiede ai suoi una reazione ma, al 42', e' ancora l'Udinese a farsi ...

Verona sconfitto a Udine nella 21esima giornata di Serie A, secondo ko consecutivo dopo quello dell'Olimpico contro la Roma. Quarto risultato utile per l'Udinese che alla ...

“Primo tempo brutto sotto ogni punto di vista, nel secondo tempo abbiamo fatto molto bene fino al gol subito su una nostra ingenuità, abbiamo messo l’Udinese sotto e giocato una buona partita. Tutto s ...

