Draghi | settimana decisiva dopo la pausa sulle colline umbre - L' obiettivo | giurare entro venerdì 12

Una domenica in famiglia, nella sua casa di Città della Pieve , prima di affrontare la settimana decisiva per la formazione del nuovo governo. Mario Draghi , presidente del Consiglio incaricato, ha ricaricato le batterie ed è pronto al secondo giro di consultazioni con i partiti ( qui ...

Da domani Italia più gialla, ma anche lockdown locali

Si aprirà all'insegna del giallo sempre più diffuso e del rosso localizzato la settimana alla fine della quale sarà probabilmente il nuovo governo di Mario Draghi a prendere le sue prime decisioni per il contrasto alla pandemia, Da domani anche la Sardegna tornerà del colore che ...

Una domenica in famiglia, nella sua casa di Città della Pieve, prima di affrontare la settimana decisiva per la formazione del nuovo governo. Mario Draghi , presidente del Consiglio incaricato, ha ric ...

Ocean Viking fa rotta verso Augusta: a bordo otto migranti con il Covid

ROMA - Dal Viminale arriva l’indicazione di Augusta (Siracusa) come porto sicuro per la Ocean Viking, che ha a bordo 422 migranti soccorsi al largo delle coste libiche mentre si trovavano su imbarcazi ...

