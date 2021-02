Covid | Gori | “Nel week end folla in centro a Bergamo e comportamenti stupidi Di questo passo torneremo in zona rossa”

(Di domenica 7 febbraio 2021) Durante il fine settimana, il primo ingialla con negozi e bar aperti, a polizia locale diha dovuto chiuder la strada dello shopping deldiBassa, e la Corsarola, principale arteria di Città Alta, per le troppe persone presenti. Lo ha reso noto il sindaco Giorgio: “Abbiamo ritrovato oggi la libertà di movimento dopo settimane di chiusura e restrizioni e pensavo cheend fosse accompagnato da maggiore buonsenso – ha detto il sindaco in un videomessaggio diffuso su Facebook – invece inc’erano migliaia di persone, con la polizia locale che ha dovuto sciogliere tanti capannelli di giovani che non rispettavano le distanze e l’uso delle mascherine”. “Tutto ciò è molto stupido – ha concluso – di ...

Noovyis : (Covid, Gori: “Nel week end folla in centro a Bergamo e comportamenti stupidi. Di questo passo torneremo in zona ro… - max_ronchi : L’ITALIA GIALLA DIMENTICA IL COVID:FOLLA E ASSEMBRAMENTI- GORI: E’ DA STUPIDI - angeloghinelli : RT @_DAGOSPIA_: L’ITALIA GIALLA DIMENTICA IL COVID:FOLLA E ASSEMBRAMENTI- GORI: E’ DA STUPIDI - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: L’ITALIA GIALLA DIMENTICA IL COVID:FOLLA E ASSEMBRAMENTI- GORI: E’ DA STUPIDI - _DAGOSPIA_ : L’ITALIA GIALLA DIMENTICA IL COVID:FOLLA E ASSEMBRAMENTI- GORI: E’ DA STUPIDI -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gori

: Non roviniamo tutto ora, serve responsabilità Stando alle parole del primo cittadino tra i primissimi a non rispettare le norme antisono i ragazzi, la maggior parte per le vie della ...Rinaldo Frignani per il Corriere della Sera PIENONE MILANO Una boccata d' ossigeno: ieri 7 italiani su 10 hanno pranzato al ristorante e solo a Roma gli incassi ammontano a 5 milioni di euro. Ma il ...In Lombardia sono stati segnalati 1.515 nuovi casi di Coronavirus e 58 morti, per un totale di 27.453 decessi ufficiali. Continua a crescere il numero dei guariti/dimessi, ora arrivato a oltre 473.192 ...Durante il primo weekend di zona gialla anche Bergamo è stata presa d’assalto dai cittadini usciti per una passeggiata per le vie del centro: ...