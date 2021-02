Covid | focolaio alla Normale di Pisa 7 studenti positivi Chiusura temporanea mensa | aule | biblioteca

(Di domenica 7 febbraio 2021)Scuoladi. In seguito al monitoraggio compiuto nei giorni scorsi tra i propri allievi, sette, trae studentesse, sono risultatial-19. I tamponi e il relativo tracciamento dei contatti stretti sono stati effettuati dal personale sanitario della Asl Toscana Nord Ovest. Tutti i ragazzi e le ragazze presentano discrete condizioni di salute, e sono in isolamento nelle proprie stanze, così come in autoisolamento sono glirisultati contatti stretti dei, prosegue la nota

RobertoBurioni : La 'variante inglese', molto più contagiosa, richiede precauzioni ancora più rigorose. - borghi_claudio : @g_bertoncello Ma 'sappiamo' cosa? Parli per lei. Se il primo focolaio covid fosse avvenuto da un'altra parte credo… - greenMe_it : Covid, nuovo focolaio tra i visoni a Padova: bisogna fermare subito gli allevamenti (per sempre)… - FirenzePost : Covid: focolaio alla Normale di Pisa. 7 studenti positivi. Chiusura temporanea mesa, aule, biblioteca - giamakano : Un anno fa deragliamento Frecciarossa dalle parti di Codogno, 2 settimane prima del focolaio Covid... Covid che ha… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid focolaio

"Ad Atrani non c'è stato e attualmente non c'è nessundi- 19. La situazione nel nostro comune è sempre stata sotto controllo e per questo ci meravigliamo dei titoli apparsi su varie testate d'informazione locale che parlavano appunto di "...... che avrebbe dovuto essere il 'paziente zero' è negativo al. Mattia nel frattempo è intubato ... Nella regione accanto, siamo in Veneto, a Vo' Euganeo esplode une c'è la prima vittima ...I decessi sono 25 in Emilia-Romagna, 3 in provincia di Ravenna. Tornano a crescere i malati attivi (43.261, +614 rispetto a ieri) ...COSTA DI ROVIGO - Una bellissima notizia che tutta la comunità stava aspettando: non ci sono più contagi da coronavirus in paese a Costa. Lo ha annunciato il sindaco Gian Pietro Rizzatello, sulla pagi ...