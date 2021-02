Coppa Italia, Atalanta-Napoli: in palio una finale per dimenticare le difficoltà del campionato (Di lunedì 8 febbraio 2021) È ora di tirare le somme: Juventus-Inter e Atalanta-Napoli decreteranno le due finaliste di Coppa Italia. Se dopo il turno d’andata i bianconeri hanno già un piede e mezzo nella finalissima, un clima di incertezza ruota attorno alla sfida tra orobici e napoletani. Le due compagini si affronteranno mercoledì 10 Febbraio alle ore 20:45. Il teatro della disputa sarà il Gewiss Stadium di Bergamo. Una settimana fa al San Paolo terminò 0-0, con i partenopei che potenzialmente hanno due risultati su tre a disposizione per avanzare nella competizione. Pre partita di Atalanta-Napoli Come arrivano i nerazzurri? Questa delicata semifinale di ritorno di Coppa Italia, arriva in un momento non particolarmente brillante per ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 8 febbraio 2021) È ora di tirare le somme: Juventus-Inter edecreteranno le due finaliste di. Se dopo il turno d’andata i bianconeri hanno già un piede e mezzo nella finalissima, un clima di incertezza ruota attorno alla sfida tra orobici e napoletani. Le due compagini si affronteranno mercoledì 10 Febbraio alle ore 20:45. Il teatro della disputa sarà il Gewiss Stadium di Bergamo. Una settimana fa al San Paolo terminò 0-0, con i partenopei che potenzialmente hanno due risultati su tre a disposizione per avanzare nella competizione. Pre partita diCome arrivano i nerazzurri? Questa delicata semidi ritorno di, arriva in un momento non particolarmente brillante per ...

