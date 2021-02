Claudia Maria Capellini | chi è la giovane fidanzata di Giorgio Panariello

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 febbraio 2021)è attualmente felicemente fidanzato con. Lei è parecchio più: è nata il 16 marzo del 1986 e ha 26 anni meno dell’attore toscano. Sembra che la loro storia sia sempre andata a gonfie vele.è una modella e molti sostengono che sia la sosia di Belen Rodriguez...ed effettivamente la somiglianza c’è!è nato il 30 settembre del 1960, a Firenze. Il suo successo è merito proprio delle imitazioni di Renato Zero che lo hanno fatto conoscere dapprima in tutta la Toscana e successivamente in tutta Italia. Nel 1994 ha fatto il suo esordio sul piccolo schermo insieme a Carlo Conti, suo grande amico ancora oggi. Il percorso è stato lungo e glorioso, fino ad arrivare ...