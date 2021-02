Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 7 febbre 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 7 febbre 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Che Tempo Che Fa: ospite Barack Obama Ospite il 44° Presidente degli Stati Uniti Barack Obama per un’intervista esclusiva in tv in Italia che avrà per tema la sua autobiografia di grande successo “Una terra promessa”, tradotta in 26 lingue ed edita in Italia da Garzanti. Nel libro, Barack Obama, già Premio Nobel per la Pace nel 2009 “per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli”, ripercorre la sua straordinaria vita, da ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 7su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING CheChe Fa: ospite Barack Obama Ospite il 44° Presidente degli Stati Uniti Barack Obama per un’intervista esclusiva in tv in Italia che avrà per tema la sua autobiografia di grande successo “Una terra promessa”, tradotta in 26 lingue ed edita in Italia da Garzanti. Nel libro, Barack Obama, già Premio Nobel per la Pace nel 2009 “per i suoi sforzi straordinari volti a rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli”, ripercorre la sua straordinaria vita, da ...

