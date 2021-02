(Di sabato 6 febbraio 2021) . Le dichiarazioni del doppio ex della sfida dello Stadium Mirko, doppio ex di, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.– «Che vorrei giocarla… Che è sempre una grande sfida. E che laperché, anche se no nc’è il pubblico, il proprio stadio rappresenta un piccolo vantaggio. Mi aspetto una gara aperta, divertente:giocano e lasciano giocare. D’altronde rispecchiano la filosofia di Pirlo e Fonseca». PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SUNTUSNEWS24 PIRLO – «Era un professore e adesso è ventato un allenatore e lo vedo sempre meglio nel nuovo ruolo. Le difficoltà iniziali erano legate al precampionato corto: pochi allenamenti e nessuna ...

TuttoASRoma : PAROLA DI EX Vucinic: «Juve favorita, Roma da Champions» - siamo_la_Roma : ?? #Vucinic: '#Roma piazza particolare' ? '#Juventus favorita' ?? Le dichiarazioni del doppio ex #ASRoma - LAROMA24 : Vucinic: «Juve favorita, Roma da Champions» #AsRoma - infoitsport : Vucinic: “La Juve è favorita, Roma da Champions” - forzaroma : Vucinic: 'La Juve è favorita, Roma da Champions' #ASRoma #JuveRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Vucinic Juve

Una carriera in novanta minuti. Mirkoè a Lecce, dove ha giocato dal 2000 al 2006, e da lì guarderà la sfida tra la(suo ultimo club italiano, dal 2011 al 2014, prima della passerella all'Al - Jazira) e la Roma (squadra con ...Lava al raddoppio in contropiede con Morata (95'). Finisce due a zero. Poca cosa. La Juventus ... 37' Asamoah, 41' Pandev, 74' Vidal rigore, 97' autogol Maggio, 102'. NAPOLI (3 - 5 - 2): ...Vucinic: «Juve favorita con la Roma, non sarei mai voluto andar via». Le dichiarazioni del doppio ex della sfida dello Stadium ...Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Ultima ora del giorno sabato 6 febbraio 2021 ...