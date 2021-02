Voltagabbana pure tra i virologi. Ricciardi molla Arcuri per Bertolaso. L’incredibile dichiarazione del consulente di Speranza. Caduto Conte lo scienziato si è subito riposizionato (Di sabato 6 febbraio 2021) Walter Ricciardi di nuovo al centro del palcoscenico mediatico per una sua clamorosa dichiarazione riportata in una intervista a il Messaggero: “Penso che ci voglia una figura che abbia competenze tecniche, scientifiche e gestionali. E deve essere una persona che si occupi solo della campagna vaccinale”. MEGLIO MR. WOLF Chiaro il riferimento al commissario Domenico Arcuri e qualche giorno prima aveva affermato allo stesso giornale: “Penso a una figura che abbia competenze tecnico scientifiche e gestionali. Serve uno come Bertolaso. È un medico, ha lavorato negli scenari più difficili. Se dovessi fare un nome, farei il suo”. Nel frattempo l’interessato e cioè Guido Bertolaso è stato posto, dall’assessore alla Sanità Letizia Moratti, alla guida del piano vaccinale della Lombardia. Insomma, più chiaro di ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 6 febbraio 2021) Walterdi nuovo al centro del palcoscenico mediatico per una sua clamorosariportata in una intervista a il Messaggero: “Penso che ci voglia una figura che abbia competenze tecniche, scientifiche e gestionali. E deve essere una persona che si occupi solo della campagna vaccinale”. MEGLIO MR. WOLF Chiaro il riferimento al commissario Domenicoe qualche giorno prima aveva affermato allo stesso giornale: “Penso a una figura che abbia competenze tecnico scientifiche e gestionali. Serve uno come. È un medico, ha lavorato negli scenari più difficili. Se dovessi fare un nome, farei il suo”. Nel frattempo l’interessato e cioè Guidoè stato posto, dall’assessore alla Sanità Letizia Moratti, alla guida del piano vaccinale della Lombardia. Insomma, più chiaro di ...

luigiscortecci : RT @nino_longobardi: @AndreaOrlandosp Ma ha pure il coraggio di parlare? Ma non si vergogna? Per le poltrone avete governato con chi vi ha… - nino_longobardi : @AndreaOrlandosp Ma ha pure il coraggio di parlare? Ma non si vergogna? Per le poltrone avete governato con chi vi… - Burletta12 : @ricpuglisi @AndreaOrlandosp @matteorenzi Prima se dicevi a Puglisi che faceva le parti dell'estrema destra ti bloc… - alelomi : Se vi becco, cari voltagabbana da quattro soldi, non sorvolerò. Potete pure togliermi il saluto. Un onore. - Sachiel42886155 : @ItaliaViva @davidefaraone Siete pure convinti di dire cose serie e sensate. #voltagabbana #italiavivagabbana #Staiserenomatté #debbest -