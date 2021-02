Troppi assembramenti, la decisione drastica: chiuso il corso Garibaldi (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “No, così non va. Il corso Garibaldi, è pieno di gente, con bambini in maschera. Come se fosse un periodo normale. Non lo è. Le varianti al COVID sono pericolose e toccano anche i bambini. Benevento e provincia hanno l’indice più alto di contagio in Campania. Comprendo tutto, ma la saggezza richiede responsabilità. Il Questore mi ha chiesto, date le circostanze, di chiudere il corso. Ho condiviso la scelta. Voglio bene ai miei cittadini, anche a quelli che non vogliono bene a loro stessi. Per Carnevale farò una serie di divieti a tutela delle persone”. Questo il post del sindaco Mastella che ha colto immediatamente l’invito del Questore e ha chiuso le vie di accesso principale di corso Garibaldi. Troppa gente, bimbi in maschere e ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 6 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “No, così non va. Il, è pieno di gente, con bambini in maschera. Come se fosse un periodo normale. Non lo è. Le varianti al COVID sono pericolose e toccano anche i bambini. Benevento e provincia hanno l’indice più alto di contagio in Campania. Comprendo tutto, ma la saggezza richiede responsabilità. Il Questore mi ha chiesto, date le circostanze, di chiudere il. Ho condiviso la scelta. Voglio bene ai miei cittadini, anche a quelli che non vogliono bene a loro stessi. Per Carnevale farò una serie di divieti a tutela delle persone”. Questo il post del sindaco Mastella che ha colto immediatamente l’invito del Questore e hale vie di accesso principale di. Troppa gente, bimbi in maschere e ...

Folla in alcune zone della movida della Capitale. La polizia locale ha fatto scattare chiusure e isolamenti temporanei per far defluire le persone. Chiusure a soffietto nelle piazze principali di San ...

Napoli scoppia, fiumi di persone sul lungomare e via Toledo

...di persone a passeggiare su via Toledo o via Caracciolo e sembrano inevitabili gli assembramenti. ... shadow carousel Napoli scoppia di persone, troppi in strada Napoli scoppia di persone, troppi in ...

Benevento – “No, così non va. Il Corso Garibaldi, è pieno di gente, con bambini in maschera. Come se fosse un periodo normale. Non lo è. Le varianti al COVID sono pericolose e toccano anche i bambini.

“No così non va. Il corso è pieno di gente con bambini in maschera, come se fosse un periodo normale. Non lo è”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella dal suo profilo Facebook. Il primo citt ...

