Tracollo Napoli | col Genoa arriva la settima sconfitta stagionale per Gattuso

(Di domenica 7 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Straordinario colpo del, che s’impone 2-1 ai danni delcentrando la terza vittoria consecutiva e la quarta nelle ultime cinque gare. Momento d’oro per la squadra di Ballardini, che a Marassi vola sulle ali di Pandev, autore di una splendida doppietta a punire la sua ex squadra. Altro brutto passo indietro da parte degli uomini di(non basta Politano), che sprecano l’opportunita’ di agganciare la Roma al quarto posto, considerando anche la gara da recuperare con la Juve. Migliore l’inizio dei partenopei che calciano tre volte in porta in pochi minuti, ma all’11’ alla prima opportunita’ sono i padroni di casa a sbloccare: errore degli azzurri in fase d’impostazione, Badelj verticalizza per Pandev che davanti ad Ospina realizza il piu’ classico dei gol dell’ex. Il ...

paola_cuzco : RT @Limoni_Gialli: Le fatiche di coppa, la vera causa del tracollo casalingo del Napoli. Giocare ogni tre giorni non è facile.. Si rifarann… - Daniporcelotti : Gattuso scopre difetti nella società del Napoli che non sono nuovi, anzi, ne siamo ben consapevoli. Ma Rino, grande… -

Ultime Notizie dalla rete : Tracollo Napoli

anteprima24.it

La Roma perde 2 - 0 a Torino contro la Juventus, che la supera in classifica nonostante una partita in meno. I giallorossi evitano ilavuto negli altri scontri diretti contro, Atalanta e Lazio ma non riescono comunque ad evitare una sconfitta che complica i piani per la zona Champions. Fonseca, come ampiamente ...... ma in negativo, contro un Torino coriaceo, alla semifinale di ritorno di Coppa Italia col. ... evitando che la rimonta subita si trasformi inNapoli – Straordinario colpo del Genoa, che s’impone 2-1 ai danni del Napoli centrando la terza vittoria consecutiva e la quarta nelle ultime cinque gare. Momento d’oro per la squadra di Ballardini, c ...I giallorossi sconfitti a Torino e scavalcati al terzo posto in classifica dai bianconeri. Il tecnico portoghese prova a consolarsi: «Abbiamo costretto la Juventus in difesa ma siamo stati poco incisi ...