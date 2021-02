Sicilia, lunedì 8 febbraio anche studenti secondaria II grado rientrano al 50%. Sono in Dad da fine ottobre (Di sabato 6 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus: anche gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado rientreranno in presenza da lunedì 8 febbraio. A rientrare in aula il 50% della popolazione scolastica, percentuale variamente modulata: ci Sono scuole che hanno scelto di dimezzare ogni classe, altre che hanno considerato il numero totale di alunni, altre ancora hanno scaglionato gli ingressi. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 6 febbraio 2021) Emergenza Coronavirus:glidelle scuole secondarie di secondorientreranno in presenza da. A rientrare in aula il 50% della popolazione scolastica, percentuale variamente modulata: ciscuole che hanno scelto di dimezzare ogni classe, altre che hanno considerato il numero totale di alunni, altre ancora hanno scaglionato gli ingressi. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia lunedì Vaccini: in Italia la prima fornitura AstraZeneca. Speranza firma decreto su cure monoclonali

Circa 250mila le fiale arrivate dell'antidoto; saranno destinate alla popolazione fra i 18 e i 55 anni. Da lunedì parte la campagna vaccinale in Sicilia per gli anziani over 80. Dopo il via libera dell'Aifa, autorizzato dal ministro della Salute Speranza l'uso di anticorpi ad alto rischio

COVID, IN ABRUZZO NUOVA IMPENNATA: 509 CASI; 313 CONTAGI E SCUOLE CHIUSE NEL PESCARESE

Disposta anche "l'attivazione della didattica a distanza per 14 giorni", con decorrenza da lunedì 8 ... Mentre Puglia, Sicilia e Provincia di Bolzano rimarrebbero arancioni. A rischio zona arancione ...

Disposta anche "l'attivazione della didattica a distanza per 14 giorni", con decorrenza da lunedì 8 ... Mentre Puglia, Sicilia e Provincia di Bolzano rimarrebbero arancioni. A rischio zona arancione ...