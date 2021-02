Sanremo 2021, Fulminacci con “Santa Marinella” (Di sabato 6 febbraio 2021) Tra i 26 protagonisti del Festival di Sanremo 2021 ci sarà anche Fulminacci con la sua nuova canzone “Santa Marinella”, scopriamo qualcosa in più Fonte instagram (@Fulminacci)Dal 2 al 6 marzo 2021 andrà in onda dal teatro Ariston il Festival di Sanremo 2021 e sarà condotto, dopo il successo dello scorso anno, da Amadeus, che avrà il ruolo anche di direttore artistico. Al suo fianco vedremo il simpaticissimo Fiorello, e due nuove figure che si presenteranno come ospiti fissi in ogni serata: Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, con il ruolo di ospiti fissi. Ci saranno, al fianco di Amadeus, per tre serate anche Elodie, Naomi Campbell e Matilda De Angelis in qualità di co-conduttrici, che aiuteranno il direttore ... Leggi su chenews (Di sabato 6 febbraio 2021) Tra i 26 protagonisti del Festival dici sarà anchecon la sua nuova canzone “”, scopriamo qualcosa in più Fonte instagram (@)Dal 2 al 6 marzoandrà in onda dal teatro Ariston il Festival die sarà condotto, dopo il successo dello scorso anno, da Amadeus, che avrà il ruolo anche di direttore artistico. Al suo fianco vedremo il simpaticissimo Fiorello, e due nuove figure che si presenteranno come ospiti fissi in ogni serata: Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic, con il ruolo di ospiti fissi. Ci saranno, al fianco di Amadeus, per tre serate anche Elodie, Naomi Campbell e Matilda De Angelis in qualità di co-conduttrici, che aiuteranno il direttore ...

rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - Faby7Roma3 : RT @SecolodItalia1: Sanremo, la moglie di Amadeus condurrà il PrimaFestival. “L’ha voluta lo sponsor” - TheItalianTimes : #Amadeus mette in chiaro le cose e dice: “Trecento persone stanno costruendo un bellissimo palco dal 2 gennaio“. Ma… -