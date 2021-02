Pensioni: per Salvini no fiducia a Draghi se vuole l'azzeramento di quota 100 (Di sabato 6 febbraio 2021) quota 100 sparirà nel 2021, perché dal 1° gennaio 2022 la misura non sarà più in funzione. Naturalmente non per chi ha maturato i requisiti di accesso entro la fine del 2021, cioè per chi il 31 dicembre scorso aveva già completato i 62 anni di età ed i 38 anni di contributi come previsto dalla misura. La chiusura di quota 100 con il nuovo Presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi non centra nulla. La decisione di non proseguire con la misura (non di fermarla perché la quota 100 è nata per essere valida per il triennio 2019-2021) deriva dall'ultimo governo Conte, che ha deciso di confermarne la fine nel 2021. Bisogna vedere cosa ci sarà nel dossier del nuovo Presidente Draghi, se davvero avrà la fiducia e diventerà Premier. Le Pensioni sono sempre un tassello ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 6 febbraio 2021)100 sparirà nel 2021, perché dal 1° gennaio 2022 la misura non sarà più in funzione. Naturalmente non per chi ha maturato i requisiti di accesso entro la fine del 2021, cioè per chi il 31 dicembre scorso aveva già completato i 62 anni di età ed i 38 anni di contributi come previsto dalla misura. La chiusura di100 con il nuovo Presidente del Consiglio incaricato, Marionon centra nulla. La decisione di non proseguire con la misura (non di fermarla perché la100 è nata per essere valida per il triennio 2019-2021) deriva dall'ultimo governo Conte, che ha deciso di confermarne la fine nel 2021. Bisogna vedere cosa ci sarà nel dossier del nuovo Presidente, se davvero avrà lae diventerà Premier. Lesono sempre un tassello ...

