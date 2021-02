Papu, che debutto in Liga! Subito un gol spettacolare col Siviglia (Di domenica 7 febbraio 2021) La seconda volta è quella giusta. Un missile terra - aria partito dal sinistro magico del Papu Gomez. Così l'ex Atalanta ha segnato il primo gol con la maglia del Siviglia. Un esordio in Liga da ... Leggi su gazzetta (Di domenica 7 febbraio 2021) La seconda volta è quella giusta. Un missile terra - aria partito dal sinistro magico delGomez. Così l'ex Atalanta ha segnato il primo gol con la maglia del. Un esordio in Liga da ...

