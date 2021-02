“Lui la picchia” | Alda D’Eusanio espulsa dal GF Vip per le illazioni su Laura Pausini e compagno

(Di sabato 6 febbraio 2021) Espulsione seduta stante.è stata cacciata dal Gf Vip per le gravisul rapporto trae ilPaolo Carta. Parlando della cantante, infatti, laha sostenuto che illa picchierebbe. Tra lo sgomento degli altri partecipanti, la regia ha staccato la ripresa, ma non tanto rapidamente da impedire che quella frase facesse il giro del web e arrivasse – anche – ai diretti interessati.e Carta, infatti, hanno investito del caso gli avvocati, mentre Mediaset ed Endemol hanno decretato l’espulsione immediata della concorrente. Il delirio dellasuA microfoni accesi, mentre ...

paperhousesmy : @___coldplayer Ieri prima della diretta ha accusato il marito della Pausini dicendo che lui picchia la moglie - FanFerrante : @MartinaCasali4 @angevalsecchii @sunflower_two in pratica ha detto che lui picchia Laura - brunellarovetta : @Crimilla10 @Isobel566 Che lui la picchia - rossellavirg : RT @Ivana_Deva86: #gregorelli #GFVIP5 Il motivo della squalifica - cambionnome : @Ale1D_t @iman13363523 @behindthew4ll che lui la menerebbe...la picchia ho capito cosi... -

Ultime Notizie dalla rete : Lui picchia

LA NAZIONE

Ha detto: "Questa c'ha uno che la mena, la crocchia in una maniera…è un chitarrista che sta con lei e le ha dato anche una figlia, pare che la crocchi di botte". De Grenet ha subito ...E così è avvenuto: l'imputata spingendo l'amico sulla sedia a rotelle è arrivata in banca e... Leggi anche Torino, sedicenne insulta ela madre per avere soldi della drogaGiovane centauro picchia 63enne e insulta la moglie. Si registra un brutto episodio nel pomeriggio in via Petrarca nella frazione Caturano ...Alda D’Eusanio è ormai un serbatoio inesauribile di racconti choc nella casa del Grande Fratello Vip. L’ultima, grossissima, l’ha sparata su Laura Pausini, anzi sul compagno di lei, Paolo Carta, accus ...