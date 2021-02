L’omaggio al medico eroe di Wuhan a un anno dalla morte per covid (Di sabato 6 febbraio 2021) "Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli" è uno dei messaggi di omaggio che i suoi concittadini di Wuhan hanno voluto lasciare per Li Wenliang, il medico cinese morto di covid dopo aver cercato inutilmente di lanciare l'allarme sul pericolo di un nuovo virus e per questo perseguitato dal regime di Pechino. A un anno esatto dalla sua morte avvenuta il 6 febbraio dello scorso anno in piena pandemia da covid nella città epicentro del contagio cinese e poi mondiale, molti in Cina lo hanno voluto ricordare sui social per ricordare il suo esempio nonostante il governo cinese abbia cercato in tutti i modi di fare calare il silenzio su quanto accaduto e sula sua persona. La ... Leggi su howtodofor (Di sabato 6 febbraio 2021) "Beati i perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli" è uno dei messaggi di omaggio che i suoi concittadini divoluto lasciare per Li Wenliang, ilcinese morto didopo aver cercato inutilmente di lanciare l'allarme sul pericolo di un nuovo virus e per questo perseguitato dal regime di Pechino. A unesattosuaavvenuta il 6 febbraio dello scorsoin piena pandemia danella città epicentro del contagio cinese e poi mondiale, molti in Cina lo hvoluto ricordare sui social per ricordare il suo esempio nonostante il governo cinese abbia cercato in tutti i modi di fare calare il silenzio su quanto accaduto e sula sua persona. La ...

