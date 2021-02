LIVE Juventus-Roma 0-0, Serie A calcio in DIRETTA: streaming e gol in tempo reale (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.43 In 173 precedenti tra le due squadre in Serie A, la Juventus ha ottenuto il doppio dei successi della Roma (82 v 41), completano 50 pareggi. Quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i giallorossi nella massima Serie. 17.40 La Roma potrebbe rimanere imbattuta in tre sfide consecutive contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal dicembre 2002: cinque in quel caso con Fabio Capello alla guida. 17.37 ?? ?????! #JuveRoma#ForzaJuve pic.twitter.com/9VzDsXakNV — JuventusFC (@Juventusfc) February 6, 2021 17.34 Dopo la sconfitta per 1-3 dello scorso agosto allo Stadium, la Juventus potrebbe perdere ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.43 In 173 precedenti tra le due squadre inA, laha ottenuto il doppio dei successi della(82 v 41), completano 50 pareggi. Quella bianconera è la formazione che ha sconfitto più volte i giallorossi nella massima. 17.40 Lapotrebbe rimanere imbattuta in tre sfide consecutive contro lainA per la prima volta dal dicembre 2002: cinque in quel caso con Fabio Capello alla guida. 17.37 ?? ?????! #Juve#ForzaJuve pic.twitter.com/9VzDsXakNV —FC (@fc) February 6, 2021 17.34 Dopo la sconfitta per 1-3 dello scorso agosto allo Stadium, lapotrebbe perdere ...

JuventusTV : ?? ?????????? ???????? ?? Con noi c'è ?????????? ????????????, Fabrizio #Ravanelli! ?? Il pre di #JuveRoma è qui ??… - juventusfc : KICK-OFF |??| Via, si parte! Tutti insieme, con determinazione verso l’obiettivo! ???? ???? LIVE MATCH ?… - juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte! È iniziata #InterJuve! Forza, ragazzi, con ????????????????????????????! ?? ???? LIVE MATCH ??… - calciomercatoit : ??Juventus-Roma LIVE! Cronaca in DIRETTA e commento [NO Streaming] - serieApallone : JUVENTUS-ROMA LA PARTITA LIVE!!! -