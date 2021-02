Inter | Conte e il post virale | ' Fortuna che torno in panchina'

Inter : ?? | FORMAZIONE Questi gli 1?1? titolari scelti da Antonio Conte per #FiorentinaInter! #FORZAINTER ???? - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Somiglianza con il Conte calciatore? Vi dico la mia...' ??? Nicolò #Barella al termine di… - FcInterNewsit : Barella sempre più al centro dell'Inter: è lui l'italiano più impiegato nell'era Conte - KlaMarx : 'Si, è la quarta volta che chiamo, il mio IBAN è :ITB67B2012340342...' #anala #conte #seried #legapro #inter… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Conte: 'Per fortuna la prossima torno in panchina' -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Conte

Se la ride, Antonio. Dopo l'ottima prestazione della sua, uscita vincente (e al primo posto in classifica) dal Franchi , l'allenatore ha postato su Instagram un video che in realtà sui social girava già, ...'Per fortuna la prossima torno in panchina'. Una battuta e un sorriso per Antonioche, evidentemente soddisfatto per il primo posto in classifica della sua, vittoriosa ieri a Firenze, ha fatto un post su Instagram diventato subito virale. Nel video si vedeche dà ...Franco Vanni, giornalista di Repubblica, lo ha addirittura proposto per un ruolo nel nuovo Governo Draghi:. “‘Il ministero dell’interno ha competenza sull’ordine pubblico in quanto autorità nazionale ...L’indicazione più importante di Fiorentina-Inter è tutta qui: nella notte di sofferenza di Antonio Conte (relegato, lo ricordiamo, in tribuna per scontare l’ultima giornata di squalifica dopo l’espuls ...