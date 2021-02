Il Genoa vola, Ballardini: “Ottimo inizio, ma passare da genio ad asino è un attimo” (Di sabato 6 febbraio 2021) Che numeri per il Genoa di Davide Ballardini. Reduce da 2 vittorie di fila, è a caccia della terza consecutiva che manca dal 2018, sempre con Ballardini in panchina. Dal ritorno del tecnico al Genoa (fine Dicembre), il Grifone, come riportato da Opta, è la squadra di Serie A con meno gol subiti (4 in 7 match), più clean sheet (4), la miglior percentuale di tiri nello specchio (60%) e la seconda miglior % realizzativa (16%), oltre che quinta per media punti (2.0). Il tecnico del momento, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Il mio inizio? Qui passare da genio ad asino è una questione di un secondo, ci vuole proprio soltanto un attimo. È chiaro che sin qui abbiamo fatto bene, ma non dimentichiamoci che bisogna fare tanto altro ancora. ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Che numeri per ildi Davide. Reduce da 2 vittorie di fila, è a caccia della terza consecutiva che manca dal 2018, sempre conin panchina. Dal ritorno del tecnico al(fine Dicembre), il Grifone, come riportato da Opta, è la squadra di Serie A con meno gol subiti (4 in 7 match), più clean sheet (4), la miglior percentuale di tiri nello specchio (60%) e la seconda miglior % realizzativa (16%), oltre che quinta per media punti (2.0). Il tecnico del momento, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Il mio? Quidaadè una questione di un secondo, ci vuole proprio soltanto un. È chiaro che sin qui abbiamo fatto bene, ma non dimentichiamoci che bisogna fare tanto altro ancora. ...

