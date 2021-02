Governo, Rotondi: “Mai creduto in centrodestra” (Di sabato 6 febbraio 2021) Fi e Lega dicono sì a Draghi, mentre Fdi resta ferma sul no, l’alleanza del centrodestra è finita? “Io non ci ho mai creduto al centrodestra”, taglia corto Gianfranco Rotondi, che spera in una riforma elettorale di tipo proporzionale in tempi rapidi per ristabilire le giuste ‘distanze’ tra i partiti e alimentare una sana concorrenza politica alle elezioni. ”Il centro destra col trattino -spiega all’Adnkronos il vicepresidente del gruppo di Fi alla Camera- lo dice la parola stessa, è un’alleanza di centro, allargata a destra… Lo ha inventato Berlusconi: quindi, nasce e finisce con le candidature di Berlusconi alla guida del Paese. Abbiamo due destre: una del Nord e una del Sud. Tant’è che chi, come me, viene da una storia di centro, palesemente cerca altre strade…”. Per Rotondi l’unica via d’uscita è ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 6 febbraio 2021) Fi e Lega dicono sì a Draghi, mentre Fdi resta ferma sul no, l’alleanza delè finita? “Io non ci ho maial”, taglia corto Gianfranco, che spera in una riforma elettorale di tipo proporzionale in tempi rapidi per ristabilire le giuste ‘distanze’ tra i partiti e alimentare una sana concorrenza politica alle elezioni. ”Il centro destra col trattino -spiega all’Adnkronos il vicepresidente del gruppo di Fi alla Camera- lo dice la parola stessa, è un’alleanza di centro, allargata a destra… Lo ha inventato Berlusconi: quindi, nasce e finisce con le candidature di Berlusconi alla guida del Paese. Abbiamo due destre: una del Nord e una del Sud. Tant’è che chi, come me, viene da una storia di centro, palesemente cerca altre strade…”. Perl’unica via d’uscita è ...

giannettimarco : RT @Adnkronos: #Governo, Rotondi: 'Mai creduto in centrodestra' - FraLauricella : RT @Adnkronos: #Governo, Rotondi: 'Mai creduto in centrodestra' - Adnkronos : #Governo, Rotondi: 'Mai creduto in centrodestra' - Pinkospallino : @soniabetz1 Rotondi a dicembre spiegava perchè il Governo Draghi non avrebbe mai preso corpo. - Chiedonoperme : RT @Paolocet57: @DSantanche Lei dovrebbe dirci cosa ha fatto insieme a Rotondi quando era al ministero del nulla nel governo Berlusconi....… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Rotondi Governo, Rotondi: giusto discutere, ma seguirò scelte Berlusconi

Così il deputato di Forza Italia Gianfranco Rotondi riguardo alla fiducia ad un governo Draghi. "Non ho una idea pregiudiziale. Berlusconi ascolterà le nostre opinioni e poi farà una sintesi", ha ...

Mario Draghi, cittadinanza onoraria nel borgo irpino delle sue origini

... dove è stato più volte in vacanza durante l'adolescenza, come confermato dal parlamentare locale Gianfranco Rotondi e da alcuni ristoratori del posto. APPROFONDIMENTI LA CRISI DI GOVERNO Draghi, il ...

Governo, Rotondi: "Mai creduto in centrodestra" Adnkronos Governo, Rotondi: “Mai creduto in centrodestra”

Fi e Lega dicono sì a Draghi, mentre Fdi resta ferma sul no, l'alleanza del centrodestra è finita? "Io non ci ho mai creduto al centrodestra", taglia ...

Via alla giornata centrale del congresso in digitale, attesa per l’intervento di Visco

In diretta il 27esimo congresso annuale Assiom Forex, evento annuale degli operatori dei mercati finanziari italiani, per la prima volta tutto in digitale a causa della pandemia in corso. Il Governato ...

Così il deputato di Forza Italia Gianfrancoriguardo alla fiducia ad unDraghi. "Non ho una idea pregiudiziale. Berlusconi ascolterà le nostre opinioni e poi farà una sintesi", ha ...... dove è stato più volte in vacanza durante l'adolescenza, come confermato dal parlamentare locale Gianfrancoe da alcuni ristoratori del posto. APPROFONDIMENTI LA CRISI DIDraghi, il ...Fi e Lega dicono sì a Draghi, mentre Fdi resta ferma sul no, l'alleanza del centrodestra è finita? "Io non ci ho mai creduto al centrodestra", taglia ...In diretta il 27esimo congresso annuale Assiom Forex, evento annuale degli operatori dei mercati finanziari italiani, per la prima volta tutto in digitale a causa della pandemia in corso. Il Governato ...