Governo Draghi | secondo giro di consultazioni con i partiti | il calendario completo

fattoquotidiano : CON DRAGHI AL GOVERNO DIREMO ADDIO AL WELFARE Chi sognava ingenuamente che dall’azione congiunta di Pd e 5Stelle po… - fattoquotidiano : Consultazioni Draghi, Renzi: “Italia Viva sosterrà il governo senza veti”. Dal Mes ai nomi dei ministri: sono scomp… - StefanoFassina : Governo #Draghi è Governo del Presidente per affrontare emergenze: in maggioranza anche ?@LegaSalvini? e ?… - luigiscortecci : RT @paolatommasi: A me la presenza della @LegaSalvini nel governo #Draghi tranquillizza. Asse sarebbe troppo spostato a sinistra altrimenti… - Brasviz1 : RT @GuadagnoRaffae2: Colloqui terminati. Dalle prime dichiarazioni emerge tutte le forze politiche (tranne Meloni che si astiene) daranno… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi

Il Sole 24 ORE

"Il Pd, europeista da sempre, non ha esitato a raccogliere l'appello di Mattarella e sosterrà con coerenzae undi alto profilo, per prendere e usare i soldi del Recovery fund. Prenderli tutti, sia chiaro, non solo un terzo come diceva Salvini una settimana fa". Lo afferma la vicepresidente ...Per questo ci ostiniamo a ritenere non ancora definitivo l'annunciato 'no' o la ventilata astensione di Fratelli d'Italia al. Ritirarsi sotto la tenda e da lì abbaiare alla luna ...Come hanno fatto Francia e Spagna, e altri Paesi. con più di 5 milioni di fatturato) e al 15% per ‘PME società benefit’. Esempio Danone è una ‘società benefit'”. Ridurre alle ‘società benefit’ e a que ...«Non conosco una via infallibile per il successo, ma una per l’insuccesso sicuro: voler accontentare tutti». Così su ...