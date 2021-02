Governo Draghi, i Cinquestelle calano (ancora) le braghe. Crimi: “Noi ci siamo” (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb – Si è concluso poco fa il primo giro di consultazioni di Draghi, che stamattina ha visto protagonisti la Lega e i Cinquestelle. E se il Carroccio si è messo a disposizione senza veti né condizioni, il capo politico del Movimento Vito Crimi ha fatto sapere che “Se nascerà un esecutivo noi ci saremo con lealtà”. I Cinquestelle in braghe di tela davanti a Draghi Che fine ha fatto la strada per formare un nuovo Governo lastricata dell’eco degli “o Conte o il voto” che le truppe parlamentari pentastellate avevano disseminato su organi di informazione e social? Sembra ieri, infatti, che deputati e senatori grillini gridavano la loro assoluta fedeltà all’avvocato pugliese, chiudendo ad altre soluzioni. In realtà, il copione sembra essere già cambiato. Campioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 6 febbraio 2021) Roma, 6 feb – Si è concluso poco fa il primo giro di consultazioni di, che stamattina ha visto protagonisti la Lega e i. E se il Carroccio si è messo a disposizione senza veti né condizioni, il capo politico del Movimento Vitoha fatto sapere che “Se nascerà un esecutivo noi ci saremo con lealtà”. Iindi tela davanti aChe fine ha fatto la strada per formare un nuovolastricata dell’eco degli “o Conte o il voto” che le truppe parlamentari pentastellate avevano disseminato su organi di informazione e social? Sembra ieri, infatti, che deputati e senatori grillini gridavano la loro assoluta fedeltà all’avvocato pugliese, chiudendo ad altre soluzioni. In realtà, il copione sembra essere già cambiato. Campioni ...

matteosalvinimi : Entrare nel governo? Per fare cosa e con chi? Con Draghi parleremo di salute, scuola e lavoro, di vita reale, di pe… - fattoquotidiano : CON DRAGHI AL GOVERNO DIREMO ADDIO AL WELFARE Chi sognava ingenuamente che dall’azione congiunta di Pd e 5Stelle po… - fattoquotidiano : Consultazioni Draghi, Renzi: “Italia Viva sosterrà il governo senza veti”. Dal Mes ai nomi dei ministri: sono scomp… - al_mantellini : RT @La7tv: #specialimentana Vito #Crimi espone la posizione dei 5 Stelle dopo l'incontro con Mario #Draghi: 'Bisogna partire da ciò che è s… - Feltsuit50 : RT @VaneItaliaViva: «Ho visto gente che consideravo come fratelli accettare l’abiura contro di me. E perché ho subito tutto questo? Solo pe… -