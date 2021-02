Genoa-Napoli, out anche Insigne. Gattuso non vuole rischiare (Di sabato 6 febbraio 2021) Genoa-Napoli, anche Insigne da forfait Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, con ogni probabilità anche Insigne sarà out per la sfida di stasera … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 6 febbraio 2021)da forfait Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, con ogni probabilitàsarà out per la sfida di stasera … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

sscnapoli : ?? | I convocati di #GenoaNapoli ?? - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini, il Genoa è passato da 7pt in 13 partite-media 0.53, a 14pt in 7 partite, media 2.0, gli… - grsmtt : io non vorrei creare allarmismi, ma anche il Genoa partì per Napoli con un paio di positivi che poi diventarono 22?? - corrmezzogiorno : #Napoli Genoa-Napoli, azzurri senza Ghoulam e Koulibaly (positivi al Covid) - infoitsport : Genoa, Ballardini alza la concentrazione: 'Napoli europeo, ha solidità ed uno contro uno!' -