Formazioni ufficiali Genoa Napoli | le scelte degli allenatori

(Di sabato 6 febbraio 2021) Ledimatch valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021.in attesa(4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Demme, Elmas; Politano, Zielinski, Lozano; Petagna. All. Gattuso Leggi su Calcionews24.com

SkySport : Juventus-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #JuventusRoma Fischio d'inizio alle 18 LIV… - tuttonapoli : FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso abbandona la difesa tre: Lozano a sinistra - TuttoMercatoWeb : Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: Gattuso torna al 4-3-3. Pandev preferito a Scamacca - calciodangolo_ : #GenoaNapoli, le formazioni ufficiali: #Gattuso sceglie #Demme, con #Destro c'è #Pandev - MondoNapoli : Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali: ritorno al 4-3-3, out Insigne e dentro Politano - -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Fantacalcio ®

Ledi Genoa Napoli match valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatoriJuventus - Roma, leJuventus (4 - 4 - 2) : Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. Allenatore: Pirlo. Roma (3 - 5 - ...Tutto pronto per Genoa-Napoli, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida della 21^ giornata di Serie A La Serie A è tornata in campo nel weekend per onorare la 21^ giornata di campi ...Le formazioni ufficiali di Genoa Napoli match valido per la 21ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori ...