Eros Ramazzotti e Aurora | sabato insieme dopo un po’ di tempo

Un sabato in famiglia per Aurora Ramazzotti che in queste ore è in compagnia di papà Eros Direttamente dai loro rispettivi profili Instagram, Eros Ramazzotti e Aurora hanno fatto sapere che oggi trascorreranno la giornata insieme. Se lui preferisce postare una storia live di loro due in macchina, mentre ironizza su altro, Aurora Ramazzotti prima mostra l'arrivo di un nuovo brufolo sul suo volto e poi con una foto di lei si scusa per aver mancato al consueto appuntamento con la "Rubrichetta", promettendo di recuperare in settimana e ammette: "Non vedo il mio papi da un po'". A causa della pandemia che ha limitato grandemente gli spostamenti e anche a causa degli impegni lavorativi di entrambi, Eros e Aurora non si vedevano da tempo.

Ultime Notizie dalla rete : Eros Ramazzotti La suggestiva abitazione di Eros Ramazzotti: arte, gatti e natura a Milano

Una combo degna di nota quella che rappresenta la bellissima dimora milanese del cantante Eros Ramazzotti: arte, gatti e natura. Il cantante di origini romane, Eros Ramazzotti , ha lasciato intravedere in più occasioni grazie alla pubblicazione di alcune sue istantanee, la sua ...

Mahmood. Il nuovo singolo 'Inuyasha' è una 'Rapide' minore

Tra gli spettri di Ramazzotti e Ariana Grande, Mahmood si ripete su buoni livelli ma mostra un pizzico di stanchezza. ... La vocalità del protagonista è sempre giocata su un versante eros - ramazzottesco ...

Un sabato in famiglia per Aurora Ramazzotti che in queste ore è in compagnia di papà Eros per recuperare tempo perduto.

Febo feat. Giorgio Pasotti: fuori “Fino in fondo”

In rotazione radiofonica e disponibile in digital download “Fino in Fondo”, brano di Febo in featuring con Giorgio Pasotti In radio e disponibile in digital download “Fino in Fondo” (ascolta qui), bra ...

