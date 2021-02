Cuore Toro | da 0-3 a 3-3 con l’Atalanta Sassuolo ko con Spezia

(Di sabato 6 febbraio 2021) Sfida pirotecnica al Gewiss Stadium dove Atalanta e Torino hanno chiuso sul 3-3. Gara caratterizzata dalla rimonta dei granata, sotto di tre gol dopo 21 minuti di gioco. Ilicic, Gosens e Muriel hanno siglato tre reti nel giro di sette minuti dal 14' al 21', poi però il Torino ha raddrizzato la contesa. Belotti, sulla respinta del rigore sbagliato, e Bremer hanno trovato la porta prima della pausa, poi Bonazzoli a sei dal termine l'ha pareggiata.Continua la striscia di gare senza vittorie per il, che nella seconda giornata del girone di ritorno cade in casa ribaltato dallo. Al Mapei Stadium neroverdi in vantaggio a metà primo tempo grazie a Caputo, a cui risponde Erlic di testa nel finale della prima frazione. Nella ripresa la gara si mantiene equilibrata ma i liguri la ribaltano ancora da calcio d`angolo grazie a Gyasi, che firma il 2-1 ...

Ultime Notizie dalla rete : Cuore Toro

Tuttosport

Sotto di tre gol esce fuori il Toro e al 41 accorcia le distanze: Palomino trattiene Belotti, per l'arbitro è rigore. Il Gallo si fa ipnotizzare da Gollini ma poi ribadisce in rete la respinta. ...Continua la striscia di gare senza vittorie per il Sassuolo, che nella seconda giornata del girone di ritorno cade in casa ribaltato dallo Spezia. Al Mapei Stadium neroverdi in vantaggio a metà primo ...Sfida pirotecnica al Gewiss Stadium dove Atalanta e Torino hanno chiuso sul 3-3. Gara caratterizzata dalla rimonta dei granata ...