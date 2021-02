Covid: positivi calano, morti no. L'epidemiologo La Vecchia: “Numero casi inferiore a quello effettivo” (Di sabato 6 febbraio 2021) Oltre 90.000. È il Numero dei morti da quando è esplosa la pandemia Covid in Italia. Un Numero che fa paura e che oggi parla dell'equivalente di un'intera città strappato alla vita. Nelle ultime settimane il bollettino del coronavirus ha fatto registrare qualche segnale di frenata, ma il dato che colpisce è che il Numero delle vittime continua ad essere alto. Inevitabile chiedersi il perché e girare la questione alla scienza. Ad esprimere il suo punto di vista in un'intervista a Repubblica è stato Carlo La Vecchia, docente di Epidemiologia all'Università di Milano. positivi coronavirus in Italia, sarebbero molti di più rispetto a quelli che emergono La domanda è chiara: perché le statistiche sulle vittime continuano a non scendere, a fronte di un calo dei ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 6 febbraio 2021) Oltre 90.000. È ildeida quando è esplosa la pandemiain Italia. Unche fa paura e che oggi parla dell'equivalente di un'intera città strappato alla vita. Nelle ultime settimane il bollettino del coronavirus ha fatto registrare qualche segnale di frenata, ma il dato che colpisce è che ildelle vittime continua ad essere alto. Inevitabile chiedersi il perché e girare la questione alla scienza. Ad esprimere il suo punto di vista in un'intervista a Repubblica è stato Carlo La, docente di Epidemiologia all'Università di Milano.coronavirus in Italia, sarebbero molti di più rispetto a quelli che emergono La domanda è chiara: perché le statistiche sulle vittime continuano a non scendere, a fronte di un calo dei ...

