Covid | 13 442 contagi e 385 morti | arrivano i provvedimenti contro gli operatori sanitari non vaccinati

(Di sabato 6 febbraio 2021) In un ospedale due terzi dei pazienti sono risultati positivi al. Si sospetta che la responsabilità sia deiche hanno rifiutato il vaccino. Il Ministero della Salute informa che i casi totali – attualmente positivi,e guariti – sono saliti di 13.442 unità. Nelle ultime ventiquattro ore 385: focolaio in L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitsalute : Covid Italia, bollettino oggi 6 febbraio 2021: 13.442 casi e 385 morti - infoitsalute : Covid Italia, oggi 13.442 contagi e 385 morti: bollettino 6 febbraio - infoitsalute : Bollettino Coronavirus 6 febbraio: 13.442 contagi su 282.407 tamponi e 385 morti per Covid - VIOLA_MARTELLA : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 13.442 contagi; 385 DECESSI!!! SUPERATI GLI 91.000 (91.003) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #… - JMMartin37 : RT @Agenzia_Ansa: #Covid: 385 vittime e 13.442 nuovi positivi #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 442

Sono 13.i nuovi casi di coronavirus in Italia . Sale così ad almeno 2.625.098 il numero di persone che ... 15.138 quelle uscite oggi dall'incubo. E gli attuali positivi - i soggetti che hanno ...Nelle ultime 24 ore sono stati 13.- in lieve calo rispetto ai 14.218 di ieri - i test positivi al coronavirus registrati in Italia, secondo il monitoraggio quotidiano del ministero della Salute. Le vittime sono 385, sette in più ...Il bollettino del ministero della Salute registra 13.442 nuovi contagi su 282.407 tamponi effettuati (monoclonali e antigenici). Il tasso di positività scende al 4,75%. In queste 24 ore si sono ...La Protezione Civile ha diffuso i dati odierni relativi alla pandemia Coronavirus. I nuovi contagi sono 13.442, che portano il totale a 2.625.098. Nello specifico, rispetto a ieri, -2.084 attualmente.