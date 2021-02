Coronavirus | cifre stabili Iss | varianti monitorate con attenzione Arrivate dosi il tasso di positività torna a calare dopo tre giorni di aumento ed è al 4 | 7% ieri era al 5 | 2%

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 6 febbraio 2021) Sono 13.442 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia e 385 sono le vittime. È quanto emerge dall'odierno bollettino del ministero della Salute-Iss. Gli attualmente positivi sono 427.034: 405.516 si trovano in isolamento domiciliare, 19.408 sono ricoverati con sintomi, 2.110 si trovano in terapia intensiva (144 in più da).I dati dei nuovi positivi sono dunque in lieve calo rispetto aquando ne erano stati registrati 14.218. Più o meno stabile il numero, sempre elevato, delle vittime:erano state 377. I tamponi sono stati 282.407, 12mila più di, quando erano stati 270.507. Tanto che ilditredied è al 4,7% ...