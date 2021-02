C'è posta per te: Maria De Filippi regala un suo vestito a un'ospite (Di sabato 6 febbraio 2021) L'ultima puntata di C'è posta per te ha visto Maria De Filippi fare un gesto che ha emozionato tutti i telespettatori. La conduttrice ha regalato un suo vestito a un'ospite, la dolce Elena. C'è posta per te: la storia di Elena Elena, prima ospite di C'è posta per te del 6 febbraio 2021, ha una storia molto emozionante. A mandarle la lettera sono sua madre Elisa, la sorella Miriam e il fratello Emilio. I tre hanno deciso di farle una sorpresa perché, da circa un anno e mezzo, il suo splendido sorriso si fa vedere raramente. La sua è una storia bella, ma senza lieto fine: innamoratissima del suo Fabrizio, lo sposa e diventano genitori di due bellissime bambine. Nel 2019, mentre Elena stava preparando la festa di addio al nubilato ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 6 febbraio 2021) L'ultima puntata di C'èper te ha vistoDefare un gesto che ha emozionato tutti i telespettatori. La conduttrice hato un suoa un', la dolce Elena. C'èper te: la storia di Elena Elena, primadi C'èper te del 6 febbraio 2021, ha una storia molto emozionante. A mandarle la lettera sono sua madre Elisa, la sorella Miriam e il fratello Emilio. I tre hanno deciso di farle una sorpresa perché, da circa un anno e mezzo, il suo splendido sorriso si fa vedere raramente. La sua è una storia bella, ma senza lieto fine: innamoratissima del suo Fabrizio, lo sposa e diventano genitori di due bellissime bambine. Nel 2019, mentre Elena stava preparando la festa di addio al nubilato ...

