Altro che ‘le bimbe di Conte’: se lo riconfermano vice, fonderò ‘i bimbi di Sileri’ (Di sabato 6 febbraio 2021) Appena caduto il governo il mio pensiero non è andato al destino dell’Italia, ma al gruppo Facebook “Le bimbe di Conte”. Che ne sarà di queste 120mila donne disperate? Le capisco perché vivo una situazione un po’ simile, non per Giuseppe Conte, ma per il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. Se esistesse il gruppo Facebook “I bimbi di Sileri” io sarei il primo iscritto. Purtroppo seguo solo la sua pagina Facebook ufficiale, dove Sileri si presenta così: “Da sempre al fianco dei pazienti, per una sanità equa, per la trasparenza e il merito, contro la corruzione”. Non sono solo parole, lo dimostra il fatto che anche negli ultimi giorni di governo solo un politico ha avuto il coraggio di presentarsi in televisione a parlare di vaccini: Sileri. I conduttori lo guardano con quel sorriso che avevano Merkel e Sarkozy quando arrivava ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 6 febbraio 2021) Appena caduto il governo il mio pensiero non è andato al destino dell’Italia, ma al gruppo Facebook “Ledi Conte”. Che ne sarà di queste 120mila donne disperate? Le capisco perché vivo una situazione un po’ simile, non per Giuseppe Conte, ma per ilministro della Salute Pierpaolo Sileri. Se esistesse il gruppo Facebook “Idi Sileri” io sarei il primo iscritto. Purtroppo seguo solo la sua pagina Facebook ufficiale, dove Sileri si presenta così: “Da sempre al fianco dei pazienti, per una sanità equa, per la trasparenza e il merito, contro la corruzione”. Non sono solo parole, lo dimostra il fatto che anche negli ultimi giorni di governo solo un politico ha avuto il coraggio di presentarsi in televisione a parlare di vaccini: Sileri. I conduttori lo guardano con quel sorriso che avevano Merkel e Sarkozy quando arrivava ...

Ultime Notizie dalla rete : Altro che morto Christopher Plummer, premio Oscar nel 2012

...ieri a 91 anni un altro gigante del cinema: Christopher Plummer. Nel 2012 vinse il Critics' Choice Award al miglior attore non protagonista per il ruolo del padre gay nel film Beginners, ruolo che ...

Schianto fatale, Rosanna muore a soli 20 anni. Due ragazzi in ospedale

Accorsi sul posto, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. 'Notizie come questa fanno male. La morte di una persona giovane è sempre una sconfitta - afferma in una nota il ...

Mirabelli: «Nella Giustizia la priorità sarà l'arretrato, altro che prescrizione» Il Dubbio A Mario Draghi dico: non accettare l’appoggio di Salvini

Consiglio non richiesto a Mario Draghi, l’uomo che ha salvato l’Europa: ti prego non accettare l’appoggio di un sovranista antieuropeo come Matteo Salvini. Non ti far attrarre dall’illusione di pensar ...

L amore immortale secondo Pupi Avati: «La precarietà degli affetti è il male assoluto»

Perché se è vero che è «la storia di un altro», per Avati è forse anche il film più personale. Protagonisti sono Renato Pozzetto, in una splendida interpretazione drammatica, e Fabrizio Gifuni, nel ru ...

