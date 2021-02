Uomini e Donne, anticipazioni del 5 febbraio: dama e cavaliere in intimità, Davide e Beatrice piangono (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quinto appuntamento settimanale di Uomini e Donne E’ giunta al termine la settimana di programmazione di Uomini e Donne. Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 il pubblico, sempre più numeroso, assisterà ad un nuovo appuntamento del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Più tardi parlerà del Trono classico, ovvero del tronista Davide Donadei e delle sue corteggiatrici Beatrice Buonocore e Chiara Rabbi, ma anche del parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Claudio e Sabina in intimità Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 febbraio 2021) Quinto appuntamento settimanale diE’ giunta al termine la settimana di programmazione di. Oggi pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 il pubblico, sempre più numeroso, assisterà ad un nuovo appuntamento del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Più tardi parlerà del Trono classico, ovvero del tronistaDonadei e delle sue corteggiatriciBuonocore e Chiara Rabbi, ma anche del parterre senior. Cosa accadrà nello studio 6 del centro Elios di Roma? Per tutti gli spoiler dettagliati concessi dal portale web Il Vicolo delle News vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Trono over: Claudio e Sabina inLedella puntata di oggi di, ...

