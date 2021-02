Ultime Notizie Roma del 05-02-2021 ore 20 | 10

(Di venerdì 5 febbraio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione Gabriella Luigi in studio Entrate nel vivo le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi Renzi annunciato che Italia Viva sosterrà il nuovo governo a prescindere Grillo sarà nella delegazione del MoVimento 5 Stelle che domani andrà dall’ex presidente della BCE Casaleggio fa sapere che occorre confrontarsi con gli iscritti su Rousseau neoprene per una maggioranza omogenea spaccato il centro-destra con Berlusconi che ha sentito telefonicamente draghi ma non è andato agli incontri Salvini chiede la presenza dei ministri della Lega e rilancia mi piacerebbero ci fossero tutti la Leonida Forza Italia sottolinea mai al governo con PD MoVimento 5 Stelle Italia viva ma se arriveranno norme utili al paese siamo pronti a dare una mano ancora giù lo spread Risparmio di un milioneper lo stato le reti ...

Sono stati 270.507 i test (tamponi molecolari e antigenici) effettuati nelle24 ore in Italia (giovedì erano stati 270.142, quindi appena 400 in meno), con un tasso di positività del 5,2% (...... Andrea Crisanti è intervenuto a Un giorno da pecora per fare il punto della situazione sull'emergenza coronavirus in Italia e per commentare lesulla gestione della pandemia. E il suo ...ROMA (ITALPRESS) – E’ stato siglato, dopo oltre un anno di negoziato e mesi di trattativa, il rinnovo del contratto dei metalmeccanici: ...L'indiscrezione ha fatto volare il gruppo della Losanga sulla Borsa di Parigi, dove il valore delle azioni è aumentato del 5,14% ...