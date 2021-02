Sei Nazioni 2021: calendario, dirette tv e squadre in gara (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il torneo delle Sei Nazioni parte il 6 febbraio e il calendario riserva subito una partita di grandissima attrattiva: Italia-Francia allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri la settimana successiva saranno di scena a Twickenham contro l'Inghilterra per tornare a giocare in casa le due partite Italia-Irlanda (27 febbraio) e Italia-Galles (13 marzo) e chiudere il 20 marzo in trasferta contro la Scozia. Appuntamento da annotare: tutte le partite dell'Italia si giocheranno di sabato con inizio alle 15.15. Tutto su Italia-Francia Il tecnico Franco Smith ha diramato il 25 gennaio la lista dei 32 convocati e altri 5 giocatori per il raduno di preparazione di un torneo che potrebbe riservare grandi sorprese sul campo a causa del fattore Covid. Del resto, il coronavirus ha sbaragliato anche nel calcio. Non è nemmeno sacrilegio pensare che gli azzurri ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il torneo delle Seiparte il 6 febbraio e ilriserva subito una partita di grandissima attrattiva: Italia-Francia allo Stadio Olimpico di Roma. Gli azzurri la settimana successiva saranno di scena a Twickenham contro l'Inghilterra per tornare a giocare in casa le due partite Italia-Irlanda (27 febbraio) e Italia-Galles (13 marzo) e chiudere il 20 marzo in trasferta contro la Scozia. Appuntamento da annotare: tutte le partite dell'Italia si giocheranno di sabato con inizio alle 15.15. Tutto su Italia-Francia Il tecnico Franco Smith ha diramato il 25 gennaio la lista dei 32 convocati e altri 5 giocatori per il raduno di preparazione di un torneo che potrebbe riservare grandi sorprese sul campo a causa del fattore Covid. Del resto, il coronavirus ha sbaragliato anche nel calcio. Non è nemmeno sacrilegio pensare che gli azzurri ...

