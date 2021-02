«Più investimenti, meno bonus» Consultazioni, le priorità di Draghi: vaccini e revisione del Recovery (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non l?ha detto espressamente. Non è nello stile di Mario Draghi essere tranchant. Nel suo primo giro di consultazioni a Montecitorio, penna Bic in pugno per prendere appunti, il... Leggi su ilmattino (Di venerdì 5 febbraio 2021) Non l?ha detto espressamente. Non è nello stile di Marioessere tranchant. Nel suo primo giro di consultazioni a Montecitorio, penna Bic in pugno per prendere appunti, il...

nzingaretti : Presenteremo obiettivi più che condizioni. Tra questi: un governo collocato in Europa, una riforma fiscale per una… - Eurosport_IT : 3/2/21: Moratti: “#Suning non può più supportare l’#Inter” 4/2/21 Per il Financial Times, Suning deve ripagare $1… - albertoorselli : RT @nzingaretti: Presenteremo obiettivi più che condizioni. Tra questi: un governo collocato in Europa, una riforma fiscale per una progres… - SmorfiaDigitale : Pi investimenti, meno bonus Consultazioni, le priorit di Draghi: vaccini e revi... - MarioRo22315926 : RT @TSostenibile: Il fondo sovrano norvegese, il più grande del mondo con oltre 1 Triliardo di $, ha ceduto tutti i titoli di compagnie che… -

Ultime Notizie dalla rete : Più investimenti Bisogna produrre più vaccini, ma è illusorio sospendere i brevetti

Se vogliamo che il nostro paese, come dichiarato da tante parti in più occasioni, possa essere ... Ma è necessario in questo spirito diversificare gli investimenti non puntando su una sola tecnologia ...

Draghi, per il governo l'idea di incarichi a "personalità d'area" per tenere insieme la maggioranza

... "C'è un debito buono e un debito cattivo", ci sono gli investimenti e i soldi dati a pioggia, gli ... la partecipazione al processo delle riforme e all'elezione del capo dello Stato, un rapporto più ...

Se vogliamo che il nostro paese, come dichiarato da tante parti inoccasioni, possa essere ... Ma è necessario in questo spirito diversificare glinon puntando su una sola tecnologia ...... "C'è un debito buono e un debito cattivo", ci sono glie i soldi dati a pioggia, gli ... la partecipazione al processo delle riforme e all'elezione del capo dello Stato, un rapporto...