Per voltare pagina serve la più grande virtù di Draghi Parla Bentivogli

Questione di coraggio. E, Mario Draghi ne ha da vendere, per fortuna. Se solo la politica, come sembra, sarà così lungimirante da stringersi intorno all'uomo migliore che l'Italia ha espresso in questi anni, allora sarà davvero fatta. Marco Bentivogli, sindacalista di lungo corso e storico leader della Fim Cisl, oggi fondatore e animatore del movimento Base, è decisamente ottimista. Perché fondamentalmente, il credito di cui gode Draghi è incondizionato (stamattina spread a 96 punti base). Se poi ci si mette anche una certa dose di coraggio decisionale… Bentivogli, Mario Draghi è un uomo carico di aspettativa e di consenso, soprattutto in Europa. Ma parte da una situazione complessa: un Recovery Plan da riscrivere e un tessuto industriale da rimettere in vita. Guardando alla precedente esperienza ...

