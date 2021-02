M5s apre a Draghi, e la Lega non chiude (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - Anche grazie all'avvio delle consultazioni, che si concluderanno nella giornata di sabato con le deLegazioni di Lega e M5s (il centrodestra si presenterà separato ai colloqui), si va delineando la possibile maggioranza a sostegno del governo guidato da Mario Draghi. I 'piccoli' sfilano a Montecitorio e dopo aver incontrato Mario Draghi assicurano il sì alla fiducia (Autonomie, Minoranze linguistiche, Maie e EuropEisti, Azione di Calenda e Più Europa di Bonino). 'Aperturisti' anche i 'piccoli' del centrodestra di Lupi e Toti. Ma, accanto alle aperture, iniziano a fioccare anche i primi 'paletti' dei partiti. Il più 'divisivo', e che potrebbe rappresentare uno scoglio per il futuro premier, è quello che riguarda la composizione della squadra che affiancherà Draghi a palazzo Chigi. Politica o ... Leggi su agi (Di venerdì 5 febbraio 2021) AGI - Anche grazie all'avvio delle consultazioni, che si concluderanno nella giornata di sabato con le dezioni die M5s (il centrodestra si presenterà separato ai colloqui), si va delineando la possibile maggioranza a sostegno del governo guidato da Mario. I 'piccoli' sfilano a Montecitorio e dopo aver incontrato Marioassicurano il sì alla fiducia (Autonomie, Minoranze linguistiche, Maie e EuropEisti, Azione di Calenda e Più Europa di Bonino). 'Aperturisti' anche i 'piccoli' del centrodestra di Lupi e Toti. Ma, accanto alle aperture, iniziano a fioccare anche i primi 'paletti' dei partiti. Il più 'divisivo', e che potrebbe rappresentare uno scoglio per il futuro premier, è quello che riguarda la composizione della squadra che affiancheràa palazzo Chigi. Politica o ...

M5s apre a Draghi, e la Lega non chiude

La strada per un governo Draghi si fa meno stretta. Dopo il Pd e Iv, anche Forza Italia dice sì a un esecutivo guidato dall'ex banchiere centrale. Apre il M5s e anche una parte della Lega vorrebbe appoggiarlo. Una spinta la dà anche Giuseppe Conte, che non ci sta a essere considerato "un sabotatore" e tantomeno un "ostacolo" al nuovo esecutivo. ...

Ha retto per i 461 giorni del governo M5s - Lega, quindi non e' affatto detto che si spacchera' sull'esecutivo guidato da Mario Draghi. Ma la coalizione di centrodestra esce con le ossa rotte dalla trattativa pre - consultazioni con il ...

ROMA 3 FEB - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha convocato per oggi al Palazzo del Quirinale, il Professor Mario Draghi. Mario Draghi è al Quirinale. Una chiamata del Colle che con ...

Endorsement di Berlusconi, mentre nel centrodestra solo FdI conferma il 'no'. Da sciogliere il nodo dei politici nell'esecutivo.Il presidente del Consiglio incaricato prosegue le consultazioni ...

