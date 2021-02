L’inevitabilità di un governo Draghi

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il 21 ottobre scorso pubblicai su queste pagine un articolo dal titolo utilizzando il metodo cosiddetto “What if” ossia “cosa sarebbe accaduto se”, allargandomi sino ad ipotizzare i nomi cheavrebbe scelto per i dicasteri più significativi. Un esercizio non certo di divinazione ma di retrospettiva e, al tempo stesso, di proiezione futura a partire dalla situazione di quei giorni in cui la curva dei contagi risaliva in modo consistente dopo la follie indotte daldi Giuseppe Conte, che avevano illuso il Paese nonostante il parere contrario del CTS di non abbassare la guardia. Appena chiusi gli ombrelloni, si abbatteva la seconda ondata del contagio che, senza la contemporanea notizia della validazione dei primi vaccini, ci vedrebbe ancora nel buio di una disperazione sanitaria ed economica fuori controllo: l’Armageddon di una ...