L’incontro a Montecitorio tra Sgarbi e Draghi: “Mi sta filmando con il telefonino?” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Vittorio Sgarbi e Mario Draghi oggi protagonisti durante L’incontro nella Sala della Regina a Montecitorio tra la delegazione di Idea-Cambiamo e il neo-premier incaricato. Inizia L’incontro con un piccolo siparietto tra i due: il critico non si accorge di aver premuto per sbaglio il tasto d’accensione della torcia sul cellulare, e subito Draghi ribatte con una battuta “Sgarbi che fa? Mica mi sta filmando con il telefonino?” Molti gli argomenti discussi, ma Sgarbi punta tutto sulla cultura, avanzando le sue proposte al premier Draghi: “Ha fatto un discorso di grande seduzione, ma a me interessa soprattutto la cultura. Gli ho chiesto di riaprire i cinema, i teatri e i musei senza quella ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Vittorioe Mariooggi protagonisti durantenella Sala della Regina atra la delegazione di Idea-Cambiamo e il neo-premier incaricato. Iniziacon un piccolo siparietto tra i due: il critico non si accorge di aver premuto per sbaglio il tasto d’accensione della torcia sul cellulare, e subitoribatte con una battuta “che fa? Mica mi stacon il?” Molti gli argomenti discussi, mapunta tutto sulla cultura, avanzando le sue proposte al premier: “Ha fatto un discorso di grande seduzione, ma a me interessa soprattutto la cultura. Gli ho chiesto di riaprire i cinema, i teatri e i musei senza quella ...

TuzioristaGreen : RT @baffi_francesco: Consultazioni. Berlusconi non si presenta a Montecitorio per l'incontro con Draghi. Al suo posto Dudù e le badanti An… - Francy_Qua : RT @baffi_francesco: Consultazioni. Berlusconi non si presenta a Montecitorio per l'incontro con Draghi. Al suo posto Dudù e le badanti An… - Minabree2 : RT @baffi_francesco: Consultazioni. Berlusconi non si presenta a Montecitorio per l'incontro con Draghi. Al suo posto Dudù e le badanti An… - ringetto65 : RT @baffi_francesco: Consultazioni. Berlusconi non si presenta a Montecitorio per l'incontro con Draghi. Al suo posto Dudù e le badanti An… - Mauro5514 : RT @baffi_francesco: Consultazioni. Berlusconi non si presenta a Montecitorio per l'incontro con Draghi. Al suo posto Dudù e le badanti An… -

Ultime Notizie dalla rete : L’incontro Montecitorio Governo: Draghi a Montecitorio, alle 11 al via seconda giornata consultazioni Affaritaliani.it