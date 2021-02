Firenze: prime multe a chi circola senza casco in monopattino (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si tratta di un cittadino straniero individuato sulla pista ciclabile in viale Belfiore (il 33enne è risultato tra l’altro non in regola con le normative sull’immigrazione e per questo è stato denunciato) e di un italiano di 38 anni fermato in via Magenta Leggi su firenzepost (Di venerdì 5 febbraio 2021) Si tratta di un cittadino straniero individuato sulla pista ciclabile in viale Belfiore (il 33enne è risultato tra l’altro non in regola con le normative sull’immigrazione e per questo è stato denunciato) e di un italiano di 38 anni fermato in via Magenta

