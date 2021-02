Daydreamer anticipazioni 9 febbraio 2021 | la soluzione di Sanem

Leggi su anticipazionitv

Solo una persona secondo è in grado di fermare gli scontri tra Mevkibe e Huma, infatti nella puntata di di martedì 9, in onda su Canale 5 alle ore 16:20 circa, la Aydin è certa che lo zio Mithat, fratello gemello eterozigote di suo padre Nihat, sia la. Il suo carattere molto aperto e il suo fare da piacione, potrebbe fare la differenza. La sua presenza però sconvolge la vita in casa Aydin e riuscirà a mettere Can e Mevkibe in imbarazzo.