Dayane Mello, il fratello Lucas morto in un incidente. La concorrente del Grande Fratello Vip prende parte al funerale

Grande Fratello Vip, il Fratello di Dayane Mello Lucas morto in un incidente

Lucas Mello è il Fratello di Dayane Mello, concorrente del Grande Fratello Vip, scomparso a soli 27 anni in un incidente stradale. Una notizia che ovviamente ha sconvolto Dayane e tutti gli inquilini presenti nella Casa. Un grave lutto familiare, ma a causa del Covid e dell'impossibilità di rientrare in Brasile in tempi brevi, Dayane ha deciso di rimanere regolarmente in gioco. Grande la solidarietà da parte degli altri concorrenti.

